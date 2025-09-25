Nord sommerso, strade e ponti devastati. Le immagini di Local Team. Ma si pensa a collegare Messina a Reggio Calabria

Sempre peggio. Una perturbazione importante spazza via strade, attività, interrompe ponti. Il Seveso ma non solo quello, allaga Milano, la Brianza, altri fiumi esondano e distruggono il territorio. Il comasco è in ginocchio. ma la priorità e tagliare risorse per dirottare all’opera più attesa dagli italiani, come recita il ministro delle Infrastrutture.

Avanti così il Nord sparisce non solo economicamente, ma persino dalla cartina geografica.

Ecco alcuni servizi realizzati da Local Team

