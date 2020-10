di Roberto Bernardelli – Un fine settimana tragico per il Nord. Morti, dispersi, per il maltempo. Ponti spazzati via come fuscelli, 5 vittime in Liguria, imperiese colpito, Ventimiglia e Sanremo irriconoscibili, E’ un bollettino di guerra. Uomini di governo hanno manifestato un cordoglio affettato e istituzionale. Mentre altri uomini del Nord al potere non li abbiamo sentiti parlare dopo essersi riempiti la bocca di cannoli siciliani. Imbarazzante. Che dire di più?