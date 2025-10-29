Nonostante Roma, Lombardia prima per export. Ma non basta. Milano diventi Città-Stato

La Lombardia si conferma prima regione esportatrice d’Italia, con una quota del 26,3% dell’export nazionale e – secondo i dati di Unioncamere – un valore di 85 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2025. Numeri che la Regione intende migliorare ancora mettendo in campo un piano a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese.

Iniziativa che da sola però non basta per confermare che la Lombardia meriti un ruolo istituzionale diverso da quello che ha. Gigante economico ma nano politico, senza una Milano che possa diventare come le spetterebbe per il ruolo che ha, una Città-Stato. Come Roma, come dovrebbe essere Venezia.

Ben vengano dunque le iniziative della Giunta regionale per le Pmi lombarde, selezionate da un bando regionale gestito con la collaborazione di Unioncamere Lombardia. Le imprese saranno aiutate a definire un piano di internazionalizzazione personalizzato.

Ma se la Lombardia è protagonista, come dicono in Regione, a livello globale, perché non lo è a livello istituzionale nazionale? La Lombardia non è solo economia, export, ma un modo di essere, di vivere, di generare cultura sociale. Di essere, in altre parole, una Città-Stato attrattiva ma senza poteri autonomi. Non basta avere una visione economica, ne serve una sociale, e politica.