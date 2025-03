Non solo i salari sono più poveri. Bernardelli: Governo introduce un “prelievo forzoso” sul 730 sui redditi più bassi

di Roberto Bernardelli – In questi giorni il castello di carte dello Stato centralista, fotografia dei partiti di governo e d’opposizione, sta venendo giù mostrando il volto beffardo e cinico del potere romano. Da un parte abbiamo i salari reali italiani, che si sono visti erodere l’8,7% di potere d’acquisto. Peccato però che il Rapporto mondiale sui salari reali pubblicato dall’Organizzazione internazionale del lavoro, non dica come questa perdita incida di più nel Paese. Osservando i dati sulla povertà pensiamo di immaginarlo. Poi c’è un altro aspetto su cui le beghe politiche non si soffermano. E così non parlandone, si passa oltre tra guerra, uscite della Lega pro Putin o pro Trump, le questioni reali dell’economia reale passano in secondo piano. Dobbiamo in questo caso dare atto alla Cgil di aver individuato una anomalia che possiamo definire un “prelievo forzoso” sui contribuenti. Tecnicamente, spiega il sindacato, “La riforma dell’Irpef introdotta dal, noto come Primo modulo di riforma dell’Irpef, avrà un impatto significativo suglie sull’’allarme è stato lanciato da, segretario confederale della Cgil, e, presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil. Il primo articolo della legge, al comma 4, impone che per “determinare gli acconti Irpef 2025 e 2026 relativi ai periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata secondo gli scaglioni e le aliquote Irpef (23%, 25%, 35% e 43%) e la detrazione per redditi di lavoro dipendente vigenti al 31 dicembre 2023 (€ 1.880). Aliquote non più in vigore e nettamente superiori alle attuali”. Tradotto, “un lavoratore che nel 2024 ha percepito solo redditi di lavoro dipendente con CU correttamente conguagliata e oneri sostenuti nel 2024, dovrà versare addirittura l’acconto Irpef 2025, anche se dalla liquidazione della dichiarazione tale importo non sarebbe dovuto se si applicassero le aliquote e gli scaglioni 2024. In uno dei casi che abbiamo esaminato, una dichiarazione 2025 con un rimborso di 165 euro, a seguito di questo ricalcolo viene determinato un acconto di 95 euro, che verrà restituito con la dichiarazione del 2026, qualora la situazione di questo lavoratore non dovesse subire modifiche; di fatto un importo non dovuto”. Idem per un soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione, con un reddito da lavoro dipendente superiore a 8.500 euro (no tax area). Anche questo lavoratore col 730 dovrà pagare un acconto Irpef 2025. Ma come? Non dovevano abbassare le tasse? Non dovevano con la declamata flta tax, renderci tutti più felici e meno tassati? Di fatto, lo Stato fa cassa, prende anticipi che non sono dovuti, preleva dalla dichiarazione dei redditi e poi promette che il conguaglio lo avrai tra un anno. Intanto quei soldi, che sono tuoi, se li porta in cassa. Fortuna che questo è il governo della gggente!