Non è ancora finita. Decreto festività, mascherine all’aperto e Ffp2 per gli eventi e i trasporti. Green pass a 6 mesi, richiamo a 4

“Mascherine obbligatorie anche all’aperto e ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto locale, cinema e stadi. Divieto di cibi e bevande nei cinema”. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del Cdm spiegando che in questa fase hanno una grandissima importanza.

“Il primo provvedimento prevede una riduzione del tempo di vigenza del green pass, le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre la durata a sei mesi. Riduciamo anche il tempo previsto per il richiamo, che scende a quattro mesi”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Il provvedimento – ha aggiunto Speranza – poi prevede il rafforzamento dell’uso delle mascherine. Saranno obbligatorie anche all’aperto e prevediamo una disposizione con obbligo di uso di FFp2 in alcuni ambiti, come i trasporti, i cinema, i teatri, i musei, negli eventi sportivi al chiuso e anche negli stadi. In questi luoghi al chiuso è proibito il consumo di cibi”.

“Il green pass rafforzato si richiede per accedere ai musei, mostre, parchi tematici, centri ricreativi e sale gioco. Anche alla ristorazione al chiuso al banco. Disposto anche il divieto di feste in piazza fino alla fine di gennaio a livello nazionale. Sempre per ridurre il rischio il governo ha deciso di sospendere fino al 31 gennaio le attività delle discoteche e delle sale da ballo”. “Ci sono altre due indicazioni – ha concluso Speranza -: aumento dei controlli nelle aree di frontiera e un investimento per rafforzare lo screening delle scuole. Noi mettiamo in campo misure che pensiamo possano dare maggiore protezione ai nostri cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale”.