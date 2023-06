Non doveva essere il federalismo a unire il paese? No, sarà il Ponte sullo Stretto…

di La realizzazione del PONTE sullo stretto di Messina “è uno dei motivi per riunire il paese. Da solo è chiaro che non servirebbe a niente, ma inserito in 50 milioni di investimenti al sud è qualcosa che ha messo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e per i Trasporti Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 101, rispondendo ai dubbi dei radioascoltatori sulla realizzazione dell’opera.

Ecco, un tempo quando la politica cercava di fare le riforme, a unire il paese avrebbe dovuto essere il federalismo, ovvero la responsabilità di spesa, un livello di autonomia importante per gestire le risorse sui territori, per rispettare le diverse identità economiche, culturali. Oggi, invece, sono le opere come il ponte a ridurre le distanze come se bastasse ovunque un progetto per eliminare il gap tra buona e cattiva amministrazione, tra capaci e incapaci. Come se unire due sponde fosse come collegare delle sinapsi e far funzionare quello che è fermo. Qualcuno dica al ministro che c’è differenza tra ingegneria e bioingegneria. E che per unire il Paese serve lavoro, scuola, politici all’altezza del ruolo.