Non dimentichiamo le parole di Salvini: Non tutelo il Nord

di Roberto Bernardelli – Il verpo manifesto delle prossime politiche è il titolo di questo quotidiano, è l’intervista che due anni fa in occasione delle elezioni regionali, rilasciò Matteo Salvini. Non tutelo il Nord. Ecco, gli elettori se lo ricordino. Dobbiamo credere ora alle promesse di autonomia subito? I compagni di strada di Matteo Salvini preoccupati per “derive autonomiste” possono dormire sonni tranquilli. A noi basta ricordare quello che titolò il Corriere del Mezzogiorno: “Non tutelo gli interessi del Nord. In Campania uniti ma volti nuovi”. Come in Calabria, Sicilia, Puglia. Tutto legittimo, per un pugno di voti ieri. Tanto che oggi la Lega ha perso quasi tutto quel consenso. Se conserva un terzo dei voti di qualche anno fa è già un miracolo.

Tutto il resto è propaganda. Se ci credete ancora…

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord