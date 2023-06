Non ci sarà un dopo Berlusconi. Bernardelli: Come non può esserci bipolarismo. A noi basta la macroregione

di Roberto Bernardelli – Non ci sarà un erede di Berlusconi. Ci sono uomini che, seppur lasciando il giudizio alla storia, agli elettori, non possono avere eredi, discendenti benedetti con lo spirito santo. Ma come non ci sarà un altro Cavaliere, non ci sarà più un paese bipolare. Non esiste il bipolarismo come ce lo hanno fatto intendere nella prima repubblica.

La sinistra non ha un’anima sola, è divisa e congestionata dai reduci dell’ideologismo. Lo stesso vale a destra, dove prevale l’ideologia nazionalista, quella del centralismo. Tutte, insieme nel tentativo di spartirsi il potere, sanno che ci possono riuscire se il paese resta sotto la clava della burocrazia, del “prefettismo”, del governo centrale ovunque.

Questo è un paese che, in 30 anni di Berlusconismo, non è riuscito a diventare liberale. Glielo è stato impedito.

Il leghismo si è arenato, gettando a mare decenni di storia, di sogni, per essere oggi la brutta copia della destra. La Lega è parte del sistema, la sua leadership è una garanzia del sistema.

Oggi serve non solo una rivoluzione culturale fatta di competenze, ma serve una inversione di marcia perché lo Stato diventi lo Stato delle autonomie, del federalismo, del Nord in Europa. Cosa che oggi non è se non nell’economia, negli scambi, nei fatti. La Padania è, nei fatti, attiva.

Senza Silvio Berlusconi, ci sarà ancora Forza Italia? I segnali di disgregazione non mancano ma non sono cose che possano riguardarci.

Ci riguarda, invece, qualsiasi forza che vada nella direzione di una riforma dello Stato che riconosca le macroregioni. Un partito muore, un partito nasce… Il punto non è questo, non è ciò che resta ma ciò che vuole essere, Gli spazi per una politica liberale ci sono, fuori dagli estremismi. Il Nord è qui che aspetta di sentire la parola magica. Città Stato, macroregione, in Europa.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord