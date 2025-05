Non c’è da ballare se scende ancora indice Pmi tedesche

In Germania l’indice Pmi dei servizi stilato da Hboc e S&P Global torna in una fase di contrazione, scendendo dal 50,9 di marzo a 49 ad aprile, al di sotto della soglia di 50 che divide una fase di espansione dell’attività economica da una di ridimensionamento. Il calo, che riporta l’indice ai minimi da 14 mesi, arriva dopo quattro mesi di rialzi consecutivi. “I fornitori di servizi sono molto meno ottimisti di un mese fa in relazione alle prospettive per l’anno” a causa delle “preoccupazioni relative alle tariffe e alla relativa incertezza”, si legge nel report sull’indice. In flessione anche l’indice composito, sceso da 51,3 a 50,1, ai minimi da 4 mesi. “Il settore dei servizi ha tirato il freno” e anche se “il futuro non sembra troppo brillante” le imprese “non sembrano pronte a gettare la spugna”, come dimostrano le nuove assunzioni, alla luce del fatto che il nuovo governo “potrebbe dare una spinta all’economia con il suo programma di stimolo fiscale per le infrastrutture e la difesa, a cui si aggiunge ulteriore spesa sociale”, ha commentato il capo economista di Hboc, Cyrus de la Rubia.