No Green pass chiedono ancora nuova manifestazione sabato in via Buenos Aires e in centro storico

E’ in valutazione da parte della Questura di Milano il percorso presentato dagli organizzatori della manifestazione No Green Pass per il prossimo sabato, il 16esimo corteo di fila nel capoluogo lombardo. Il preavviso e’ stato inoltrato via email all’indirizzo della questura e, secondo quanto riferito all’ANSA, da via Fatebenefratelli si sta lavorando per cercare un dialogo con gli organizzatori dell’evento che hanno indicato un percorso che attraversa una serie di luoghi sensibili, come corso di porta Vittoria, dove si trova la sede della Camera del lavoro. La marcia dovrebbe partire come al solito in piazza Fontana alle 17 per poi proseguire per piazza Duomo e lungo le vie del centro fino a corso di porta Vittoria (dove nel penultimo corteo era stato impedito ai manifestanti di passare) e ancora viale Majno, dove si trova la sede di Libero, corso Buenos Aires, via dello shopping (con i commercianti che lamentano perdite del 30% nei giorni di corteo) e infine via Vitruvio, che arriva davanti alla Stazione centrale, e via Galvani, per poi concludersi davanti alla sede della Regione Lombardia.