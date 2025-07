No ad accordi bilaterali per spaccare l’Europa. Patto per il Nord: avanti con trattative di Meloni e Tajani

“Esprimiamo fiducia nel delicato lavoro di interlocuzione e di trattativa che la premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani, in Ue e negli Usa, stanno svolgendo per cercare di evitare la nefasta applicazione dei dazi paventata da Trump. In questo momento delicatissimo per il Paese, dal punto di vista politico ed economico, dove è in gioco la sopravvivenza di migliaia di imprese e lavoratori, occorre senso di responsabilità”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Assistiamo invece increduli – continua la nota – a quanto sta inscenando la ‘Salvini Premier’ che, continuando ad attaccare la Ue e a chiedere accordi bilaterali, sembra più un partito di opposizione che non della maggioranza di governo, noncurante dei danni che tale comportamento produce all’intero Paese. Patto per il Nord condivide le preoccupazioni di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, che ha evidenziato come l’aumento dei dazi, insieme all’attuale svalutazione del dollaro, producano un effetto negativo sui costi industriali e sul comparto lavoro. Noi difendiamo gli interessi dei ceti produttivi del Nord che chiedono concretezza e serietà”.