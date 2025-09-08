Niente scuola per 272mila minori. Il terzo mondo esiste ed è anche in Italia

Ogni anno in Italia circa 130mila minori abbandonano la scuola precocemente. Un dato che a livello internazionale si allarga, attestandosi, secondo dati aggiornati al 2023, a 272 milioni di bambini e adolescenti nel mondo che non frequentano nessun tipo di istituzione scolastica. Per sensibilizzare i decisori politici, gli insegnanti e l’opinione pubblica sull’importanza che l’educazione svolge nel creare una società più equa, pacifica e sostenibile, dal 1967 l’Unesco dedica l’8 settembre alla Giornata Internazionale per l’Alfabetizzazione.

Studiare è infatti un diritto fondamentale, indipendentemente da disuguaglianze regionali, disparità socioeconomiche e questioni di genere. Tuttavia, agire solo sul sintomo, quando il rischio di abbandono scolastico è già alto, spesso non basta. L’organizzazione non governativa Mani Tese, attiva in Italia e nel mondo dal 1964, e Reattiva, l’impresa sociale di Mani Tese che dal 2021 si occupa di servizi di educazione e formazione, propongono un approccio educativo alternativo che si distingue per una metodologia integrata che coinvolge parallelamente tutti gli attori della comunità educante, agendo non solo sulla dimensione individuale ma anche su quella collettiva.

Come denuncia Elisa Lenhard, referente educazione alla cittadinanza globale e advocacy di Mani Tese, “spesso ciò che manca ai giovani non sono le capacità, ma spazi in cui sentirsi ascoltati, occasioni per dare forma a idee e creatività, opportunità autentiche di partecipazione. Intervenire sul benessere scolastico, familiare e comunitario può diventare allora un modo per accompagnarli a riscoprire il loro ruolo nella collettività”. Il progetto “Eureka!” quindi, implementato da Mani Tese in nove istituti comprensivi di Milano e dei Comuni limitrofi e promosso insieme a Spazio Pensiero e Bipart, non tratta l’educazione nel modo con cui convenzionalmente la immaginiamo -in quanto apprendimento frontale dall’alto verso il basso- ma al contrario agisce in maniera olistica sui ragazzi e le ragazze, sul sistema di relazioni che è alla base del processo di riconoscimento del sé e della loro presa di coscienza”.

L’iniziativa risponde all’obiettivo 4, “Istruzione e qualità”, dell’Agenda ONU 2030 per promuovere un’educazione che favorisca stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di una cultura di pace e di non violenza, cittadinanza globale e valorizzazione della diversità culturale.