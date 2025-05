Niente fondi per la manutenzione delle strade di Ancona? Prima il Ponte. Unione Province: Salvini ritrovi 385 milioni per la manutenzione

Taglio di oltre 3milioni di euro in due anni per la manutenzione delle strade di competenza della Provincia di Ancona. A denunciarlo è il presidente, Daniele Carnevali, che lancia l’allarme sicurezza ricordando i tagli previsti da un emendamento al Milleproroghe ai programmi di investimento che erano stati assegnati alle Province.

“Per la nostra Provincia – specifica Carnevali – significa un taglio di circa 3,3 milioni in due anni rispetto ai 4,5 milioni già assegnati con precedenti decreti ministeriali. Una riduzione del 70% dei fondi decisa dal ministero delle Infrastrutture che di fatto bloccherà i cantieri che dovevano partire nel 2025 e 2026”. Non solo, la riduzione “si attesta poi al 50% su tutti i fondi dal 2029 al 2036”, conclude Carnevali che ricorda come l’Unione Provincie Italiane nell’assemblea della scorsa settimana ha sollecitato il Ministro Salvini, “perché si apra subito un tavolo di crisi al Ministero e si proceda a ritrovare nell’immediato i 385 milioni di fondi sottratti per il 2025 e 2026”.