New York Times: Salvini non è più l’uomo più potente d’Italia

“Nelle elezioni italiane, la coalizione di Salvini fallisce la conquista del premio Toscana”, definito “il piu’ ricco della giornata”: lo scrive il New York Times, notando che l’alleanza di centrodestra “di colui che una volta era il politico piu’ potente d’Italia” vince in tre regioni, ma non in Toscana, “una vittoria che avrebbe dato una spinta al suo ritorno”. “La Toscana – ricorda il quotidiano – e’ stata guidata dalla sinistra sin dalla Seconda guerra mondiale, e sarebbe stata un premio simbolico per il sogni di rimonta politica di Salvini”. Il leader della Lega “ha fatto una campagna massiccia in favore della candidata Susanna Ceccardi, facendo sentire i suoi punti di vista sull’immigrazione. Ma tentando di non alienarsi molti elettori… ha moderato il linguaggio esplosivo per il quale e’ noto.