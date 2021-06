Nemmeno capaci di dirci in quanti ci possiamo sedere al tavolo del ristorante

Si dovrebbe tenere oggi un tavolo tecnico di governo per affrontare il tema del limite di quattro persone al tavolo nei ristoranti. Lo si apprende da fonti di Governo. Il tema e’ stato nei giorni scorsi motivo di confronto in maggioranza e tra le regioni e l’esecutivo. Oltre alle indicazioni per i ristoranti, in particolare per quelli con tavoli solo al chiuso, si dovrebbero analizzare altre misure per le regioni in zona bianca.

Il limite massimo di 4 persone – viene fatto notare -, salvo che si tratti di conviventi, si applica ‘solo in zona gialla’ (art. 27 DPCM 2 marzo 2021). Per la zona bianca – questa l’interpretazione dell’ufficio legislativo del Ministero per gli Affari regionali – questa restrizione dovrebbe intendersi superata.

