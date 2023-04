Nel centrodestra si fa avanti l’idea di accogliere 500mila migranti in 3 anni. Bernardelli: Viva la coerenza

di Roberto Bernardelli – Migranti? “Io sono per fare un decreto flussi di tre anni per un totale di 500.000 persone, quindi circa 166.000 migranti l’anno. Farlo sarebbe una cosa da censtrodestra”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Ma non avevano detto, in campagna elettorale, che non avrebbero chiuso i porti, dato priorità agli italiani, e via discorrendo? A chi dobbiamo citofonare per saperne di più?

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord