Neanche la Pasqua ortodossa ferma la guerra

La Russia ha respinto la proposta del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di un cessate il fuoco di quattro giorni in occasione della Pasqua ortodossa per evacuare i civili da Mariupol e fornire aiuti umanitari alle aree colpite. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente dell’Ucraina presso l’Onu, Serhiy Kyslytsia, tramite un tweet pubblicato ieri sera. Guterres aveva chiesto una “pausa umanitaria” da oggi fino a domenica 24 aprile, giorno della Pasqua ortodossa. In precedenza il vice rappresentante russo alle Nazioni Unite, Dmitrij Poljanskij, aveva definito le proposte di un cessate il fuoco come “pseudo-mantenimento della pace”, sostenendo che la pausa consentirebbe all’Ucraina una “tregua” per ottenere armi e riorganizzarsi.