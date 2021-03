‘Ndrangheta in salsa valdostana, processi a maggio

E’ stato fissato per il prossimo 3 maggio l’appello del processo Geenna – su una presunta locale di ‘ndrangheta nel capoluogo valdostano – che si e’ svolto con il rito ordinario davanti al Tribunale di Aosta. L’udienza si terra’ alle 9,30 davanti alla seconda sezione penale della Corte d’appello di Torino. Il 16 settembre 2020, il collegio presieduto dal giudice Eugenio Gramola aveva condannato a 10 anni di reclusione Marco Sorbara, ex consigliere regionale (ai domiciliari con permesso lavorativo) e Monica Carcea, ex assessore comunale a Saint-Pierre (ai domiciliari), a 11 anni Nicola Prettico, ex consigliere comunale di Aosta, e Alessandro Giachino, dipendente del Casino’ di Saint-Vincent, a 13 anni il ristoratore Antonio Raso. Il 17 luglio 2020 il processo Geenna con rito abbreviato davanti al gup di Torino si era concluso con la condanna di tutti gli altri 12 imputati.