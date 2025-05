Naufragio Cutro, Calabria non si costituisce parte civile

L’Unione sindacale italiana finanzieri accoglie “con favore le recenti dichiarazioni della Regione Calabria che ha chiarito come la costituzione di parte civile, inizialmente prevista nell’ambito del processo per il naufragio di Cutro, riguarderà esclusivamente i responsabili diretti del tragico evento, ovvero gli scafisti, e non i militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto”. “Esprimiamo il nostro apprezzamento per questa precisazione che rappresenta un importante segnale di attenzione verso gli uomini e le donne in divisa, spesso esposti in prima linea nelle situazioni più complesse- afferma una nota della segreteria generale e regionale del sindacato- Questa decisione è una risposta alle nostre rimostranze e a quelle di molti operatori delle forze dell’ordine, preoccupati per una possibile ingiusta esposizione in un contesto così delicato” L’Usif ringrazia il Consiglio regionale della Calabria “per aver ascoltato queste preoccupazioni e per aver ribadito il rispetto verso coloro che quotidianamente operano per garantire la sicurezza e la legalità nel nostro Paese”.E ribadisce la sua “piena fiducia nell’operato della magistratura, certi che farà piena luce sui fatti e accerterà le responsabilità in modo completo e imparziale”.

Di parere opposto l’associazione Rete 26 febbraio, per la quale si tratterebbe invece di “Un inchino politico e morale al potere centrale, un tradimento istituzionale nei confronti delle 94 vittime del naufragio di Cutro”. Il coordinamento di associazioni e movimenti costituito a Crotone all’indomani della tragedia avvenuta sulla spiaggia di Steccato di Cutro critica la decisione della Regione Calabria di ritirare la richiesta di costituzione di parte civile che aveva avanzato all’udienza preliminare del processo che si sta celebrando davanti al Tribunale di Crotone nei confronti di sei persone: quattro militari della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera, accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, conseguenza dei ritardi che si sarebbero verificati nei soccorsi ai migranti naufragati a Cutro. Dopo aver “annunciato in pompa magna” di volersi costituire parte civile – scrive la Rete in una nota – “il clamoroso passo indietro”.

Una critica, infine, anche ai Comuni di Crotone e di Cutro che “hanno evitato di costituirsi parte civile per una vicenda che ha toccato da vicino le due comunita’”.

Sulla stessa scia anche l’Arci di Crotone il cui presidente, Filippo Sestito, afferma che “le istituzioni calabresi, invece di dimostrare autonomia e coraggio, si sono piegate a pressioni esterne, rivelando un atteggiamento ambiguo e servile che mette in discussione la loro credibilita’”.