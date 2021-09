NASCE A BARANZATE FARMACIA DI STRADA PER I PIU’ BISOGNOSI

A Baranzate ci sarà una nuova farmacia di quartiere, dove verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà farmaci da banco e prodotti baby-care. Il presidio è stato inaugurato oggi dai rappresentati della Fondazione Banca popolare di Milano e dalla onlus ‘Francesca Rava’. L’obiettivo è fornire un servizio territoriale efficace a uno dei quartieri più poveri di Milano in cui convivono 76 diverse nazionalità. La distribuzione dei prodotti baby-care avverrà due volte alla settimana, quella dei farmaci da banco una volta alla settimana (il mercoledì), in concomitanza con il servizio di ambulatorio pediatrico. “Sarà un vero e proprio punto di riferimento per questo territorio e vedrà, ancora una volta, la figura del farmacista al centro, quale sentinella e filtro attivo delle necessità dei cittadini”, commenta Mariavittoria Rava, presidente dell’associazione ‘Francesca Rava’.