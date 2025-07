Musk torna all’attacco: Serve un nuovo partito. Lo farà?

L’amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, e’ tornato a invocare la creazione di un nuovo partito politico negli Stati Uniti, criticando la legge di spesa attualmente in discussione al Senato che contiene le priorita’ dell’agenda legislativa del presidente Donald Trump. In un messaggio pubblicato su X, il miliardario sembra fare riferimento ai repubblicani come “il partito di Porky Pig”, il personaggio immaginario dei fumetti e dei cartoni animati della Warner Bros. “E’ il momento di avere un nuovo partito politico che ha davvero a cuore i cittadini”, ha aggiunto.

Ma come nulla fosse arriva la posizione della Casa Bianca. – Il presidente degli Stati Uniti ha definito Elon Musk un “tipo meraviglioso” nel corso di una intervista concessa all’emittente televisiva “Fox News”, elogiando il fondatore di Tesla nonostante critiche di quest’ultimo al “grande e bellissimo disegno di legge” promosso dall’inquilino della Casa Bianca.

“Penso che sia un tipo meraviglioso. Non ci siamo parlati molto, ma penso che fara’ sempre bene. E’ un tipo intelligente. In passato e’ venuto a fare campagna con me, ha fatto questo e quello. Ma poi si e’ un po’ arrabbiato, e quello non e’ stato appropriato”. Trump ha fatto riferimento, tra le righe, a un tweet poi cancellato in cui Musk aveva accennato a un presunto legame tra il presidente e Jeffrey Epstein. Nonostante cio’, il presidente ha scelto di smorzare i toni, ribadendo la stima personale per il miliardario.

“L’ultima proposta di legge del Senato distruggera’ milioni di posti di lavoro in America e causera’ un immenso danno strategico al nostro Paese! Completamente folle e distruttivo. Sovvenziona le industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro”, aveva scritto Musk in un post “fissato” sul suo profilo X.