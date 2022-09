Morti bianche, a Varese una nuova vittima. Due decessi al giorno

Una media di oltre due morti al giorno, senza contare i feriti, spesso dilaniati nel fisico, per un totale di 569 vittime tra gennaio e luglio 2022, in calo rispetto all’anno scorso mentre aumentano le denunce di infortunio. Sono le morti bianche, lavoratori che perdono la vita: numeri che stridono con i proclami su una maggior sicurezza sul luogo di lavoro. L’ultimo, il 31 agosto, un operaio di 59 anni anni morto stritolato in un macchinario nel Varesotto.

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di luglio sono state 441.451, in aumento del 41,1% rispetto alle 312.762 dei primi sette mesi del 2021 (+52,8% rispetto alle 288.873 del periodo gennaio-luglio 2020 e +16,6% rispetto alle 378.671 del periodo gennaio-luglio 2019). Salgono i casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 273.282 dei primi sette mesi del 2021 ai 392.516 del 2022 (+43,6%), sia quelli in itinere, avvenuti cioè nel tragitto tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un aumento del 23,9%, da 39.480 a 48.935.Nello scorso mese di luglio il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un +38,8% nella gestione Industria e servizi (dai 265.499 casi del 2021 ai 368.545 del 2022), un -4,2% in Agricoltura (da 15.450 a 14.798) e un +82,7% nel Conto Stato (da 31.813 a 58.108). Si osservano incrementi generalizzati degli infortuni in occasione di lavoro in quasi tutti i settori produttivi, in particolare nella Sanità e assistenza sociale (+143,4%), nel Trasporto e magazzinaggio (+137,1%) e nelle Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+85,2%). Di seguito un elenco non esaustivo delle morti bianche dall’inizio del 2022.

9 GENNAIO, CAMPOBASSO – A Campobasso muore un agricoltore di 39 anni, schiacciato da un trattore. La morte è stata certificata dal medico del 118, alla presenza dei carabinieri della stazione di Mafalda.10 GENNAIO, NOVATE MILANESE (MI) – È morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Niguarda, l’operaio che era stato colpito da un escavatore in un cantiere a Novate Milanese, in provincia di Milano.11 GENNAIO, BRIANZA – Un operaio di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dalla cabina di un escavatore mentre stava lavorando in un cantiere stradale in via della Fontana a Besana in Brianza (MB).21 GENNAIO, UDINE – Lorenzo Parelli ha 18 anni, muore schiacciato da un tubo nel suo ultimo giorno di stage, per l’alternanza scuola-lavoro. La sua morte ha acceso polemiche e proteste in tutta Italia, da parte degli studenti contro il sistema dell’alternanza.23 GENNAIO, CATANZARO – Un uomo di 60 anni, Alessandro Marcelli, è morto battendo la testa presso il principale impianto di risalita sciistico a Lorica, nella Sila cosentina. La vittima era il direttore d’esercizio della struttura, riaperta a fine dicembre dopo una lunga chiusura.25 GENNAIO, AREZZO – È morto l’operaio rimasto incastrato in una tramoggia all’interno dell’Impianto Lavorazione Calcestruzzi di Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove stava lavorando. L’operaio aveva 51 anni.25 GENNAIO, ALTO ADIGE – Un boscaiolo è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nel comune di Tires, in Alto Adige. L’uomo sarebbe stato colpito da un tronco d’albero mentre stava lavorando nei boschi della zona di maso Platschgoler.26 GENNAIO, TORINO – Un uomo di 41 anni ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere edile a Torino, dopo essere caduto da un ponteggio. L’operaio, un cittadino di origini brasiliane, era stato soccorso e trasportato già in condizioni gravissime nell’ospedale Cto, dove è deceduto per le conseguenze dell’infortunio.28 GENNAIO, MILANO – Un operaio, cittadino italiano di 57 anni, mentre si trovava su un cestello elevatore, è rimasto incastrato con il cestello stesso e lo stipite di una porta.31 GENNAIO, VENEZIA – A Porto Marghera muore in ospedale un operario che, qualche giorno prima era rimasto ferito in un incidente.

3 FEBBRAIO, BIBBIENA (AREZZO) – Francesco Brenda, 51 anni, muore in un impianto di calcestruzzi. L’operaio ha perso la vita cadendo nel frantoio per i materiali inerti.4 FEBBRAIO, LISSONE (MONZA-BRIANZA) – Muore un operaio di 50 anni schiacciato da una piattaforma elevatrice mentre era al lavoro in un cantiere condominiale in via Torricelli a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.8 FEBBRAIO, FUSINA (VENEZIA) – Un saldatore di 48 anni, è morto dopo essere precipitato dal ballatoio di un capannone in corso di manutenzione a Fusina nel Veneziano.11 FEBBRAIO, PORTO MARGHERA (VENEZIA) – Luciano Crepadri, 55 anni, muore colpito dalla pala meccanica manovrata da un collega, mentre stavano lavorando.14 FEBBRAIO, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MANTOVA) – Gabriele Ferronato, 56 anni, muore schiacciato dal muletto che stava guidando, mentre lavorava nell’azienda di famiglia.16 FEBBRAIO, LANCIOLE (PISTOIA) – Sandro Maltagliati muore travolto da un muletto mentre è al lavoro nella cartiera di Lanciole, nel Pistoiese. È lì, come operaio, da 25 anni.17 FEBBRAIO, GENOVA – Fabio Luccherino, 49 anni, muore travolto dalla merce che stava trasportando, con un tir, oltre confine, in Svizzera. Luccherino è stato schiacciato dalla merce nelle fasi di carico e scarico.