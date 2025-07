Moretti, Patto per il Nord: Questo è l’ultimo treno per riprendere in mano la questione settentrionale

di Marco Moretti – In tempi duri c’erano uomini migliori. Da più di quarant’anni si parla di Autonomia, per la verità all’inizio le aspettative erano più utopiche, si parlava di indipendenza, secessione, libertà.

Poi, lentamente, si è ipotizzato di dare allo Stato una organizzazione federalista concedendo alle Regioni più autonomia decisionale su competenze ben definite dalla legge.

Proposte di autonomia regionale e sentenze della Corte costituzionale hanno acclarato che l’ipotesi di una riforma della Costituzione su base autonomista non fosse impossibile o lontana dal compiersi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, dell’unità della nazione, dell’uguaglianza tra cittadini.

Quando sembrava che tutto potesse finalmente incanalarsi verso la strada del compimento delle riforma costituzionale, volontariamente o involontariamente coloro che si pensava essere i principali sostenitori della riforma hanno fatto un passo indietro verso una deriva populista, nazionalista, romano centrica.

Chi credeva da sempre nel federalismo e nell’autonomia oggi è deluso, pervaso da un senso di solitudine, si è allontanato dalla politica, si è chiuso in se stesso cedendo al disfattismo che si manifesta attraverso i social network o le migliaia di chat e canali che imperversano sulle piattaforme di messaggistica.

Eppure, c’è stato un tempo in cui si amava talmente l’ideale di libertà, l’aspirazione di ottenere una qualità migliore della vita, tanto da inscenare l’indipendenza della Padania con la simbolica raccolta dell’ampolla dell’acqua del Po…

C’è stato un tempo in cui il senso di libertà, di orgoglio della propria identità era scevro da calcoli politici, percentuali dei sondaggi, calcolo delle liste, delle candidature, dei voti. Bastava avere un cuore ribelle per rivendicare l’amore per il proprio territorio. Come siamo caduti in basso, impoltroniti sul divano davanti al televisore che incessantemente ci propone le vite degli altri, tutto questo ci ha fatto smettere di sognare, di lottare pacificamente, di ritornare a sperare.

“Padano, paga e taci” per gli sprechi di Roma, per un Ponte inutile, per un Paese che conserva da 165 anni la stessa organizzazione di Stato fallimentare, che si indebita, che non risolve i problemi dei cittadini, che non cresce più.

A questo punto ci sono due strade, continuare a morire nello spirito, nella volontà oppure rialzarsi e in modo maturo – avendo imparato dalle delusioni del passato – riprendere per mano il Nord.

Stringere un Patto con le sorelle e fratelli padani, ritrovarsi e riprendere un cammino insieme. Non si è mai vecchi per essere eroi, non si è mai stanchi o malati per difendere i propri ideali, non è mai troppo tardi per guardarsi allo specchio ed essere orgogliosi di appartenere ad una comunità. Sta ora a te decidere cosa vuoi essere, cosa vuoi diventare, per il Nord, Noi.