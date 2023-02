Moratti: Perché la Basilicata ha tagli alle bollette del gas per compensare estrazioni e la Lombardia con idroelettrico non ha sconti?

“In un’Italia che non deve essere divisa in due credo fortemente che l’ Autonomia sia un valore per poter dare alla Regione competenze in più importanti” come la gestione della navigazione sui laghi che oggi “sono gestiti dal governo”. Lo ha detto la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a Mattino 5 su Canale 5. Moratti ha citato anche il caso della Basilicata, che ha tagli delle bollette del gas a compensazione delle estrazioni di idrocarburi nel proprio sottosuolo, come un esempio di ciò che dovrebbe fare la Lombardia per l’idroelettrico. una Regione capace di farsi sentire di più con il governo” ha concluso.