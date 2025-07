Moratti, Milano si sta spegnendo

Milano si sta spegnendo. Manca una visione, un progetto. È una città ormai ripiegata su se stessa. E invece dovrebbe tornare alle sue origini: un riformismo fatto di partecipazione civica, modernizzazione e attenzione alle tematiche sociali che – al di là delle differenze ideologiche – l’ha resa grande”. Così la presidente della consulta nazionale di Forza Italia e sindaca di Milano dal 2006 al 2011 Letizia Moratti in un’intervista a Repubblica commenta gli sviluppi dell’inchiesta sull’urbanistica milanese che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dello stesso sindaco Giuseppe Sala e ieri alle dimissioni dell’assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi.

“Non entro nel merito delle indagini. Personalmente e come esponente di Forza Italia sono garantista e mi auguro che la magistratura possa fare rapidamente chiarezza nell’interesse di tutti e di chi è indagato. E la mia solidarietà va a chi, in questo momento, è indiziato di avere responsabilità, ma non è colpevole fino al terzo grado di giudizio – aggiunge – Ma diversa è la valutazione politica. Con questa giunta Milano è diventata una città ripiegata su se stessa, paralizzata. Una città che non ha più una spinta alla crescita”. In merito alla decisione di Sala di andare avanti ufficializzata lunedì pomeriggio in consiglio comunale, Moratti dichiara che “non mi permetto di valutare scelte personali.

“Certamente non avrebbe dovuto dimettersi per l’indagine in corso. Ma ora temo che questa situazione paralizzi ancora di più la città”. “Le dichiarazioni dei Verdi, del Movimento 5 Stelle, della parte più a sinistra del PD riaffermano una volontà che si intuisce di immobilismo – spiega – Sento tanto parlare di grattacieli, di torri, ma poco del fatto che abbiamo cento cantieri fermi, 12 miliardi di euro di investimenti bloccati, 3.500 famiglie che hanno acquistato una casa e non riescono ad entrarci perché i lavori non ripartono”.

Alla domanda su come debba essere cambiata la città, Moratti risponde che ” deve tornare al riformismo delle sue origini. Con una partecipazione civica che ha visto coinvolte anche le grandi famiglie cittadine e che ha sempre saputo accompagnare la crescita di Milano ma non l’ha mai bloccata e invece ha scelto di indirizzarla, in alcuni casi anche di temperarla con riforme di tipo sociale”. Pur non sbilanciandosi su un nome preciso e nemmeno su quello dell’ex rettore del Politecnico Ferruccio Resta, l’ex sindaca pensa come potenziale candidato del centrodestra per Palazzo Marino ad “una figura civica. Serve una persona capace di interpretare le diverse anime della città ed è difficile che chi ha una marcata impronta politica riesca a farlo”.