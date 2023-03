Moratti-De Luca, Ivan Rota: Offerta credibile per far crescere liste civiche e territori

“Ho portato all’assemblea costituente di Sud chiama Nord voluta da Cateno De Luca il saluto e l’esperienza che abbiamo appena avuto in Lombardia con la lista civica Letizia MORATTI che con coraggio, nonostante il tempo stretto e le difficoltà riscontrate nell’organizzazione ha disputato le elezioni regionali dimostrando che c’è una grande potenzialità di un elettorato che non si riconosce più in una sinistra e in una destra che ormai caratterizzano lo scenario politico”. Lo dice Ivan Rota, consigliere della regione Lombardia, a Roma per partecipare all’assemblea costituente di Sud chiama Nord di Cateno De Luca. “Con le liste civiche e con queste esperienze si può costruire un’offerta credibile e riportare i cittadini alle urne”, aggiunge.