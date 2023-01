Moratti, autonomia? Servono più deleghe e poteri ai Comuni

“La Regione dovrebbe farsi carico di capire in questa fase in cui c’è una difficoltà da parte delle provincie di come farsi carico dei comuni. Quindi, più autonomia anche di delega da parte delle regioni ai comuni in modo tale da avere un accordo maggiore che adesso non c’è”. Lo ha affermato la candidata sostenuta dal Terzo Polo alle elezioni regionali in Lombardia Letizia Moratti a margine della presentazione a Milano del programma “Lombardia sostenibile”. Alla domanda poi se l’autonomia diventerà effettiva entro il 2023 come annunciato dal ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, Moratti ha risposto che “questo dovete chiederlo al Governo perché francamente vedo che c’è un intreccio tra autonomia e presidenzialismo”.