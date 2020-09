Monza, la mozione di Grande Nord per scontare la Tari

Nessuno sconto se l’attività era sospesa per Covid? Lo chiede in una mozione Alberto Mariani, consigliere comunale a Monza per Grande Nord.

MONZA, 28 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: COVID19-RIDUZIONE TARI 2020

PREMESSO CHE

A CAUSA DEL VIRUS LA MAGGIORANZA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE SONO STATE INTERESSATE DA PROVVEDIMENTI (VEDI VARI DPCM) DI SOSPENSIONE E CHIUSURA

CONSIDERATO CHE

CON DELIBERA N. 158/2020/R DEL 5 MAGGIO 2020 ARERA (AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA E AMBIENTE) HA PREVISTO CHE LA QUOTA VARIABILE DELLA TASSA RIFIUTI DEVE ESSERE PROPORZIONALMENTE RIDOTTA RISPETTO AI PERIODI DI CHIUSURA

SI INVITA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ATTRAVERSO GLI UFFICI PREPOSTI, A SCONTARE PROPORZIONALMENTE, DALLA QUOTA VARIABILE DELLA TARI, I GIORNI REALI IN CUI LE SARACINESCHE SONO RIMASTE ABBASSATE, AL FINE DI SUPPORTARE LE ATTIVITA’ STESSE CHE A SEGUITO DELLA CHIUSURA SI SONO TROVATE ESPOSTE AD UNA GRAVE CRISI ECONOMICA, CON INEVITABILI RIPERCUSSIONI SULLA POSSIBILITA’ DI RIPRESA .

ALBERTO MARIANI

Consigliere comunale

Gruppo misto (Grande Nord)