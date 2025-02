Mondo al contrario, se ne va il presidente… Vannacci: Rammarico per dimissioni del camerata

Il Mondo al contrario perde un pezzo. Si è infatti dimesso Fabio Filomeni, presidente nonché uno dei fondatori del comitato nato nel 2023 fa per dare un seguito all’omonimo libro di Roberto Vannacci, e ora in procinto di trasformarsi in associazione politica. “Ultimamente abbiamo assistito ad una integrazione con il partito Lega di Salvini che ci porta su posizioni neo-atlantiste e filoisraeliane che non mi appartengono e non erano presenti nel progetto iniziale”, ha scritto Filomeni in un lungo post sui social in cui spiega che non intende far parte della nuova associazione, e di aver informato Vannacci del passo indietro. “Mi rammarico per le dimissioni del camerata Fabio Filomeni e gli auguro le migliori fortune – ha commentato, sempre su Facebook, Vannacci -. Ma il Mondo al Contrario va avanti seguendo il solco tracciato sino adesso. Un’associazione politico-culturale snella, libera, non convenzionale, basata sulla capacità di ognuno, scevra da capi e capetti, coordinatori e segretari, arrivati prima e arrivati dopo”.