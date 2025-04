Molteni: Pensa se Donald non fosse stato un amico speciale del Governo…!

di Lisa Molteni – Ha ragioni da vendere chi sostiene che possiamo considerarci ironicamente dei “miracolati” pensando a Trump e ai suoi dazi. Perché? Semplice. Se siamo in mutande, e Trump è un amico “speciale” dei partiti di governo e di qualche leader, pensa se non lo fosse stato, un amico speciale. Saremmo stati rasi al suolo dalle sue illuminate politiche protezionistiche? Quindi, stando al pensiero unico governativo, ci è andata ancora bene e, anzi, se gli americani hanno eletto quel presidente, il voto va rispettato.

Che è come dire, scusate, che se voti correndo dietro ai populismi, ai matti che passano, quel voto è giusto. Sarà anche legittimo, ma disinformato questo sì. E un voto figlio della paura, del nazionalismo, di danni in Europa ne ha fatti tanti, la storia ce lo ricorda.

Insomma, la virtù di arrampicarsi sui vetri non manca mai. Dunque, ricapitolando, in Europa contiamo niente. In Russia meglio contare meno possibile rispetto alla visione di democrazia che invade e fa la guerra. Negli Usa, è come andar di notte. Cosa ci resta, scusate tanto?

I nazionalismi sono questa cosa che vediamo, a ovest come a est. L’Occidente è in crisi. Non siamo qui con ricette o interruttori per chiudere il flusso negativo della storia. Il presente arriva da decenni di errori e di “dittature” del politicamente corretto, in cui non si poteva criticare nulla, in cui il diritto degli altri doveva prevalere sui miei di diritti.

Come suona bene, però, l’Europa dei popoli. Uscirà che lo si voglia o no dalla disgregazione già in corso degli Stati nazionali, divisi e divisivi. E non sarà una questione di destra o sinistra, ma di sopravvivenza. E chi avrà le idee già chiare sarà già un passo avanti rispetto alle macerie.

Lisa Molteni, fondatore Patto per il Nord