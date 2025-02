Molteni, Patto per il Nord: Saronno, un’altra vittima sull’altare del centralismo romano. Le dimissioni del sindaco

di Lisa Molteni – Il gesto del sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, è lodevole. Ha scelto di fare un passo indietro per il bene della sua città, dimostrando responsabilità di fronte a una situazione di stallo insostenibile. In una realtà politica bloccata, dove il consiglio comunale è paralizzato da equilibri precari, la sua decisione è un atto di lucidità. Ai cittadini di Saronno auguriamo che la permanenza del commissario sia la più breve possibile, perché nessuna città dovrebbe essere governata da Roma per interposta persona.

Le dimissioni di Airoldi sono avvenute dopo il mancato accordo sul bilancio previsionale, con il consiglio comunale diviso equamente tra maggioranza e opposizione, e l’astensione della presidente Marta Gilli. Per accelerare il ritorno alle urne e ridurre al minimo l’intervento del commissario prefettizio, il sindaco ha esortato 13 consiglieri comunali a dimettersi contestualmente, indipendentemente dall’appartenenza politica, così da permettere nuove elezioni già in primavera.

Questa situazione evidenzia come ai sindaci lombardi non sia concesso governare. Un sistema centralista soffocante, imposto da Roma, non lascia spazio all’autonomia locale e trasforma le amministrazioni comunali in teatrini bloccati da regole assurde.

Oggi i comuni lombardi non possono decidere nulla. Chi viene eletto si ritrova ostaggio di equilibri politici precari e di leggi imposte da burocrati che non hanno mai messo piede sul territorio. E la cosa più ridicola? Nessun partito, né di destra né di sinistra, sta facendo qualcosa per cambiare questa situazione. Anche una vittoria del centrodestra non sposterebbe di una virgola il destino di Saronno e della Lombardia, perché nessuno ha il coraggio di rompere con il centralismo romano e dare ai territori il potere di autodeterminarsi.

Noi del Patto per il Nord questo lo sappiamo bene. Da federalisti convinti, lo diciamo chiaramente: qui non si tratta di destra o sinistra, si tratta di libertà e di potere decisionale per la nostra terra. Senza un vero federalismo, senza autonomie reali, la Lombardia continuerà a essere una colonia fiscale di Roma e i suoi comuni continueranno a essere amministrati con le mani legate, costretti a subire decisioni prese da chi non sa nulla di ciò che serve davvero alla nostra gente.

Saronno non è un caso isolato. È il simbolo di una Lombardia che deve rialzare la testa, smettere di aspettare soluzioni dall’alto e riprendersi il diritto di decidere il proprio futuro.