Molinari smentisce il suo segretario federale? Autonomia non è solo per Roma, dimentichiamo chi l’ha chiede da 30 anni

“Più poteri a Roma Capitale è un giusto passaggio previsto dal titolo V della Costituzione, esattamente come lo stesso titolo V prevede l’autonomia differenziata per attribuire maggiori competenze legislative e amministrative in determinate materie alle Regioni. E’ giusto quindi, prima di dare a Roma più poteri, che si chiudano rapidamente le intese su protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni e sanità per Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. L’autonomia e la sussidiarietà sono un vantaggio per tutti”. Così il capogruppo della LEGA alla Camera Riccardo Molinari.

Un atto dovuto, una difesa d’ufficio, un colpo alla botte e uno al cerchio? Intanto aspettiamo che anche il governatore del Friuli, che è presidente della Conferenza Stato-Regioni, si faccia sentire.