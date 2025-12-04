Modena, “a Ravarino su centro culturale passa la linea di Patto per il Nord: chiarezza”

“A Ravarino primo risultato ottenuto: dopo la nostra denuncia il Comune corre ai ripari e convoca un’assemblea pubblica.

Dopo giorni di silenzi e mezze spiegazioni, finalmente l’amministrazione comunale di Ravarino ha deciso di convocare un incontro pubblico per chiarire la situazione legata al progetto del centro culturale — che nei fatti rischiava di trasformarsi in una moschea”. Lo comunica in una nota Patto per il Nord.

Si tratta, per il Patto, di “Una decisione arrivata solo dopo la denuncia pubblica di Patto per il Nord Modena e dopo l’allarme sollevato dai cittadini, che hanno trovato in noi l’unica forza politica pronta a mettere in luce ciò che stava passando sotto traccia.

«Sono soddisfatto, sottolinea Ghelfi Riad, Segretario Provinciale di Patto per il Nord Modena perché questo dimostra che avevamo sollevato un problema reale. Se oggi il Comune corre ai ripari è perché qualcuno ha avuto il coraggio di dire le cose come stanno. Su questi temi non ci facciamo fregare: vogliamo trasparenza totale e chiarezza, senza il solito giochino del centro culturale che poi diventa moschea. I cittadini hanno il diritto di sapere e noi saremo sempre al loro fianco”.

Quello di oggi è un primo risultato concreto:

la trasparenza non era prevista, ora invece diventa obbligatoria.

Ma la partita non è finita.

Patto per il Nord Modena continuerà a vigilare, passo dopo passo, per assicurarsi che il territorio non subisca decisioni ambigue o progetti mascherati.

I cittadini meritano chiarezza, non trasformazioni “silenziose”.

La cronistoria

La nota dei giorni scorsi

“La vicenda dell’ex Cinema Cristallo a Ravarino desta preoccupazione tra i cittadini e per il nostro territorio.

L’idea di trasformare un edificio storico in un centro culturale religioso, senza un progetto chiaro (…) non può essere affrontata con superficialità.

Negli ultimi anni, purtroppo, in diversi comuni abbiamo visto come iniziative presentate inizialmente come centri culturali siano poi diventate anche luoghi di preghiera, senza che i cittadini ne fossero stati pienamente informati. Per questo motivo, Patto per il Nord Modena ritiene fondamentale chiedere trasparenza anche alla comunità islamica: se l’obiettivo è davvero integrarsi e contribuire positivamente al quartiere, lo si deve fare in modo chiaro e rispettoso delle regole”(…).

Come spiega Riad Ghelfi, Segretario provinciale di Patto per il Nord Modena:

“Non siamo contrari alla libertà religiosa, ma pretendiamo trasparenza”.

“La nostra raccolta firme – si legge – vuole evidenziare alcune questioni fondamentali.

Trasparenza e chiarezza: conoscere nel dettaglio statuti, bilanci, finalità e regolamenti interni dell’associazione che gestirà il centro.

Procedura urbanistica regolare: ogni cambio di destinazione d’uso deve essere pubblico, verificato, e rispettare tutte le norme edilizie e urbanistiche.

Coinvolgimento dei cittadini: i residenti devono avere voce nelle scelte che impattano sulla vivibilità e sul tessuto urbano del quartiere.

Sicurezza e integrazione reale: garantire che il centro operi nel pieno rispetto delle leggi, della sicurezza e della coesione sociale.

Tutela del bene comune: l’obiettivo è salvaguardare la qualità della vita nel quartiere, evitando problemi di viabilità, parcheggi, rumore o uso improprio degli spazi comuni.

Il nostro movimento avvierà quindi una raccolta firme tra i cittadini della frazione, per chiedere al Comune e alla comunità coinvolta di chiarire tutti gli aspetti legati all’ex Cinema Cristallo e garantire che qualsiasi scelta sia presa con trasparenza, nel rispetto della legalità e dei diritti dei residenti.”

Riad Ghelfi – Segretario provinciale Patto per il Nord Modena