Modello Napoli: Comune riscuote 116 milioni di euro su ben 2 miliardi di riscossione di tasse e tributi evasi…

Sono solo quasi 116 i milioni di euro – di cui 62 milioni già incassati e 53 milioni da incassare in quanto rateizzati – di entrate tributarie recuperati tra la fine del 2023 e il 2024 dal Comune di Napoli. La situazione iniziale era di ben 2 miliardi di mancata riscossione di tasse e tributi. Le spese correnti previste per il 2025 ammontano a circa 900 milioni di euro.

La dimensione complessiva del bilancio è di 6 miliardi di cui circa un miliardo e 700 milioni di entrate tra cui 13,5 milioni derivanti dalla tassa di imbarco (+13,5 milioni rispetto al 2023) e 21,5 milioni derivanti dalla tassa di soggiorno (+3,85 milioni rispetto al 2023). L’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, ha auspicato che il prossimo bilancio preventivo 2026-2028 venga approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di quest’anno.

E chi riscuote quello che manca per i 2 miliardi? Chi li mette?

Per quanto riguarda le entrate correnti, che ammontano a 1.698.670.668,89 euro, i principali contributi sono: 116 milioni dal Patto per Napoli, 107 milioni dall’addizionale Irpef (in crescita oltre le previsioni del Patto per Napoli), 16 milioni dalle tariffe a domanda individuale, 204 milioni dall’Imu, 264 milioni dalla Tari e 10,5 milioni da alienazioni.

Ma resta la domanda. Quando sono stati accumulati 2 miliardi di evasione? E quanto funziona la macchina per recuperarli?