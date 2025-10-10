Miliardi per il Ponte sullo Stretto mentre in Sicilia ci sono decine di Comuni ancora senza fognatura. A Catania solo il 36% è allacciato

Sono 41 i Comuni italiani completamente privi di fognature, soprattutto in Sicilia, e quasi sette milioni le persone (11,2% della popolazione residente) escluse da tale servizio pubblico. Sono dati presentati da Istat ad Accadueo, rassegna di BolognaFiere dedicata al settore idrico civile e industriale. Un evento che nella giornata inaugurale ha quasi raddoppiato i partecipanti tra i padiglioni rispetto all’edizione del 2023. “La mancanza di un servizio pubblico di fognatura – ha sottolineato dalle sale conferenza di Accadueo Simona Ramberti del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali di Istat – comporta potenziali rischi ambientali e sanitari, derivanti dallo scarico non controllato dei reflui urbani. Nei territori in cui il servizio non è attivo sono generalmente presenti sistemi di trattamento privati, a carico dei cittadini”.

In Italia l’88,8% della popolazione residente è allacciata al servizio pubblico di fognatura e risiede in comuni dotati di una copertura completa o parziale del territorio, una media che posiziona il Paese al 9° posto in UE27. La situazione più complessa nelle Isole: in provincia di Catania solo il 36% della popolazione residente è allacciata al servizio e più in generale in Sicilia il 76,5%, oltre 12 punti percentuali sotto il valore italiano. Al contrario le regioni del Nord-Ovest con il 94,6% di popolazione allacciata al servizio, tra cui la Valle d’Aosta che raggiunge il 98%.

“L’acqua vale il 20% del Pil italiano – dichiara Paolo Angelini, amministratore delegato di BolognaFiere Water&Energy, – ed è oggi necessario più che mai avere un momento dove gestori, utilities, politica e imprese mettano a sistema idee e progetti per il futuro del settore. È su questa base che nasce Accadueo e il successo dell’edizione 2025 che ha visto visitatori quasi raddoppiati nella prima giornata di fiera è la testimonianza di come il settore idrico stia affrontando unito le sfide del cambiamento climatico e delle nuove regole europee rendendo concrete le migliori soluzioni create dalle eccellenze italiane per migliorare la vita e la sostenibilità nella gestione dell’acqua del futuro”. Accadueo 2025 è stata realizzata con il contributo di Philip Morris Italia e vede la presenza di Pam Saint-Gobain in qualità di Gold Sponsor e degli sponsor Silver Gruppo Cap e Stantec.

credit foto denny-muller-FvqV_f7svSU-unsplash