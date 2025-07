Milano Urbanistica. Un magistrato all’Agi: Siamo solo all’inizio…

“Siamo solo all’inizio”, dice all’AGI uno dei magistrati lasciando intendere che le sei richieste di arresti, tra cui quelle per l’assessore Giancarlo Tancredi e per il costruttore Manfredi Catella, rappresentano solo l’incipit dell’ultima inchiesta, in ordine di tempo, sull’urbanistica milanese. I numeri sono gia’ imponenti – 74 indagati e un centinaio di cantieri sotto osservazione- ma quello che piu’ conta e’ il cambio di passo nelle indagini partite sotto traccia nell’ottobre del 2022 su un palazzo costruito all’interno del cortile in piazza Aspromonte, periferia Est della citta’. Dalle presunte violazioni urbanistiche per trasformare smilzi edifici in grattacieli alla contestazione, resa esplicita nelle carte dell’accusa, di “un vorticoso circuito di corruzioni tuttora in corso che colpisce le istituzioni e ha disgregato ogni controllo pubblico sull’uso del territorio, svilito a merce da saccheggiare”. Un mese fa i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici (una siciliana e due milanesi) hanno iscritto anche il sindaco Giuseppe Sala nel registro degli indagati. Non ha ricevuto avvisi, precisano in procura, perche’ non sono state necessarie attivita’ investigative che comportassero l’obbligo di comunicare l’iscrizione al diretto interessato.

Le ipotesi di reato a carico del sindaco di Milano sono due. Una e’ ‘false dichiarazioni su qualita’ personali proprie o di altre persone’, che si riferisce “all’attestazione di un’assenza di conflitti di interesse di Marinoni con costruttori o progettisti di lavori esaminati dalla Commissione”. Sala sapeva che Marinoni era indagato quando venne riconfermato presidente della Commissione per il quadriennio 2025-2029 e, in questo modo, avrebbe consentito a quello che i pm definiscono uno “spregiudicato affarista” di mettersi al servizio delle “e’lite private” in una “incontrollata espansione edilizia che ha assunto dimensioni di rilievo notevolissimo”. L’altra e’ il concorso in ‘induzione indebita a dare o promettere utilita” in relazione al progetto di Manfredi Catella e Stefano Boeri sul grattacielo Pirellino. I pm citano un whatsapp dell’archistar a Sala del giugno 2023: “I toni di Boeri nei confronti del sindaco sono molto risoluti e di comando e Boeri chiude il messaggio a Sala scrivendo: ‘Prendilo come warning per domani'”. Il sindaco risponde: “Mi dicono che non e’ solo il presidente (Marinoni). So quello che mi riferiscono. E devo fidarmi del giudizio di Giancarlo (Tancredi.). Domani mattina comunque rivedo con calma”. Il giorno dopo “cedendo alle pressioni indebite di Boeri, di Catella e di Tancredi, e a quelle mediate di Sala”, Marinoni e la Commissione diedero un parere favorevole dopo le precedenti bocciature. Il contesto e’ quello, spiega una fonte investigativa, di una “Commissione Paesaggio che ha esautorato il consiglio comunale” e che avrebbe via via accumulato poteri enormi spalancando le mani sulla citta’. Tutte le principali operazioni immobiliari, dal Villaggio Olimpico al Policlinico a quelle che vengono chiamate “rigenerazioni urbane” sarebbero state preda della razzia. Gli sviluppi dipendono molto dall’analisi dei telefoni sequestrati ieri e potrebbero riguardare anche le numerose societa’ indicate nelle carte a cui venivano affidati i lavori. L’ipotesi e’ quella di “una corruzione piu’ ampia”. I magistrati, pur se molto determinati, sono comunque consapevoli che l’inchiesta e’ sullo stretto crinale tra le scelte politiche e i comportamenti che costituiscono dei reati. Una prima risposta l’avranno dopo il 23 luglio, data degli interrogatori preventivi, quando il gip Mattia Fiorentini dovra’ pronunciarsi sulle richieste di arresto. (