Milano saluta Berlusconi. Oggi funerali di Stato in Duomo e lutto nazionale

Un’funerale in piazza’, con i maxi schermi, e la folla sotto la Madonnina. E’ tutto pronto a Milano per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Per i funerali di Stato, oggi alle 15 in Duomo, le massime cariche istituzionali, il mondo politico, dello sport e dello spettacolo si uniranno alla famiglia per ricordare l’ex presidente del Consiglio, scomparso all’eta’ di 86 anni.

Malgrado le ingenti le misure di sicurezza previste, l’ingresso alla piazza sara’ libero, anche se contingentato, con transenne fin dal mattino (per contenere 10mila, al massimo 15mila persone). All’interno della cattedrale siederanno 20000 persone circa. La cerimonia sara’ celebrata dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Il governo sara’ ‘schierato al completo’, a partire dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vice premier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Meloni e Salvini, accompagnati da La Russa, si sono gia’ recati a rendere omaggio alla camera ardente del Cavaliere in serata, trascorrendo circa un’ora a Villa San Martino, con i figli di Berlusconi.

Gli ingressi nella cattedrale sono stati selezionati e programmati attentamente: la famiglia siedera’ nel lato destro della navata, le autorita’ nella parte sinistra. Non mancheranno gli storici amici e collaboratori di Berlusconi, Fedele Confalonieri e Gianni Letta, tutto il mondo Mediaset, rappresentanti dello spettacolo e delegazioni dei club calcistici e dello sport.

Prevista poi la presenza degli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Matteo Renzi, mentre Romano Prodi, colpito dal lutto per la perdita improvvisa della moglie Flavia, ha annullato la sua partecipazione. Hanno confermato la loro presenza la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader di Azione Carlo Calenda, oltre a una nutrita rappresentanza parlamentare di FI.

Non ci sara’ il presidente del M5s Giuseppe Conte. Dall’estero sono attesi i capi di Stato di tre Paesi, il presidente iracheno, Abdul Latif Rashid, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ed entrambi i capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

Confermata la presenza del primo ministro ungherese Viktor Orban, e dei ministri degli Esteri di Croazia, Gordan Grli-Radman; Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla; Malta, Ian Borg; eTunisia, Nabil Ammar. Oltre a rappresentanti dei governi di Armenia, Paesi Bassi, Serbia e un inviato speciale del primo ministro giapponese Fumio Kishida. Saranno presenti anche 47 ambasciatori e sette incaricati di affari.

“La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha deciso che la bandiera europea e quella italiana sventoleranno a mezz’asta davanti a tutti i palazzi del Parlamento europeo e all’EPLO a Roma, dalle 8.00 alle 20.00 di domani giorno del lutto nazionale e Funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Silvio Berlusconi”. Lo si apprende dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.