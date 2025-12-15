Milano-Meda: gratis usando l’1,5% del residuo fiscale lombardo. Patto per il Nord: Da Regione e suo presidente solo silenzio

“La trasformazione in autostrada a pagamento della Tratta B2 della Pedemontana Lombarda, che prevede la sovrapposizione del nuovo tracciato sull’attuale superstrada Milano-Meda (ex SS 35), è un regalo ai privati pagato dai cittadini. Basterebbe l’1,5% del residuo fiscale lombardo per mantenere la gratuità, ma dalla Regione e dal suo presidente c’è solo silenzio”. Lo afferma PATTO per il NORD in una nota. “Siamo di fronte al paradosso- continua la nota- di una strada statale pubblica che viene trasformata in autostrada privata, scaricando sui cittadini costi insostenibili per un’infrastruttura che esiste già. Questa operazione si traduce in un regalo al concessionario e in una tassa occulta per i pendolari, stimabile in 120 euro mensili per veicolo, pari a circa 1.500 euro all’anno. È inaccettabile chiedere ai lombardi di pagare per una strada che utilizzano gratuitamente da decenni. L’adeguamento della tratta ha un costo previsto di 900 milioni di euro e basterebbe utilizzare appena l’1,5% del residuo fiscale che i cittadini lombardi generano ogni anno per pagare l’opera e mantenere la gratuità della Tratta B2”.