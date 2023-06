Milano, lo schock termico nella capitale del Nord sotto assedio

In cinquant’anni Milano ha visto aumentare del 45% le ondate di calore. Fenomeni che hanno influito per il 33,6% sulla mortalità cittadina. Endemicamente esposta a episodi alluvionali, il capoluogo lombardo ha subito 150 casi di piena in 140 anni e negli anni recenti ha registrato meno giorni piovosi ma piogge più intense. Non solo. Negli ultimi decenni ha subito 30 giorni di caldo intenso in più l’anno, rispetto a inizio secolo. Numeri che non lasciano margini a interpretazioni. Questi sono solo alcuni dei dati riportati dal libro-inchiesta del giornalista e scrittore Giuseppe Caporale, “Ecoshock – Come cambiare il destino dell’Italia al centro della crisi climatica”, edito da Rubbettino, che sarà presentato martedì 20 giugno alle 18.00 alla Libreria Hoepli di Milano.

Un viaggio di 282 pagine attraverso l’Italia nei luoghi dove il cambiamento climatico ha già prodotto gravi ferite, per documentare attraverso le voci di decine di esperti del clima e oltre 90 dossier sul tema, le conseguenze di un cambiamento già in atto e per raccontare i rischi di un suo ulteriore impatto. L’Italia e l’intera area del Mediterraneo hanno già superato la soglia di guardia dell’aumento del riscaldamento globale: 1,5 gradi al di sopra dei livelli preindustriali. E la crisi climatica non ha risparmiato i nostri principali centri urbani. Siamo già in un punto di non ritorno, per questo – come scrive Caporale – é ora di agire e di mettere in sicurezza il paese e cercare soluzioni più in fretta degli altri. E per far fronte a questa nuova realtà ci vogliono idee ma anche coraggio.

Intervengono anche l’architetto e urbanista, presidente di Triennale Stefano Boeri, il Presidente Oviesse Franco Mossetti e Giuseppe Argirò AD Compagnia Valdostana delle Acque. Modera il giornalista SkyTg24 Alessio Viola.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Libreria Hoepli – via Ulrico Hoepli, 5 Milano –

martedì 20 giugno alle 18.00