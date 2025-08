Milano? Leoni: Impariamo dall’urbanistica di Barcellona

di Giuseppe Leoni – La rassegna stampa, che vedo di buon’ora, mi ha mostrato la prima pagina del Corriere (sabato scorso), e l’articolo era: “Ripensare le città (e le case)” . Come architetto sono corso a prendere il quotidiano: il nominato articolo avrebbe forse fatto bella figura tra i necrologi. I soliti déjà vu, sullo stato delle cose capitate ultimamente in città e se non bastasse un richiamo alla situazione abitativa USA che sarebbe vergognosa per la nostra società. La vergogna è come mai ora tutti si chiedano cosa sia capitato.

Questi mostri energetici che svettano in città non è che siano stati approntati in poche settimane. Dopo anni di silenzio, povar milanes, s’é pure fatto infinocchiare rimanendo entusiasta del bosco verticale, dimenticando che i boschi in natura sono orizzontali e sui balconi si mettono i gerani e non le querce. Vi spiego perché capitano queste anomalie.

I PGT (Piano Governo del Territorio) non vengono mai realizzati dagli urbanisti, dopo aver ricevuto dalla politica l’obiettivo di dove traghettare la città. Gli urbanisti che come tali sanno fare il proprio lavoro come ad esempio un chirurgo, non riescono MAI ad operare con la propria visione ma SEMPRE il politico di turno si mette di mezzo per questo e per quest’altra situazione a suo piacimento, sconvolgendo il territorio.

Vi faccio un esempio: è come se la moglie del politico venisse ricoverata per una appendicite; il politico va dal chirurgo e si esprime dicendo ‘non vorrei che la ferita dell’intervento venisse fatta vicino all’inguine della mia signora, preferisco sia sotto un’ascella’. Mettetevi nei panni del chirurgo, sicuramente direbbe al politico ‘faccia lei l’intervento’.

Gli urbanisti purtroppo per via del rapporto professionale che sarà liquidato dalll’amministratore politico non faranno altro che mettersi a disposizione. Tutti diranno: “Ma che bella idea, non ci avevo pensato, e così maturano le modifiche per soddisfare il politico e per vessare i cittadini. Politici e urbanisti, senza attraversare l’Atlantico, fate un salto a Barcellona, guardate le carte di com’era la città preolimpionica (1988) e guardatela adesso. Con lo strumento dei Piani Particolareggiati hanno innovato la città, neppure un bosco verticale, ma tanti fiori. Dulcis in fundo neppure un avviso di garanzia, roba da non credere.

credit foto d-jonez-qiH16d5SRxg-unsplash