Milano, la terza città più inquinata del mondo dopo Teheran e Pechino. Andiamo bene…

Inquinamento dell’aria elevata a Milano in questi giorni di metà marzo. Per i giorni 18, 19, 20, 21 e 22 marzo la mappa di Arpa Lombardia mostra livelli elevatissimi di pm 2.5, un tipo di polveri sottili presente nell’aria tra i più dannosi. Secondo l’Oms, il livello giornaliero di concentrazione di pm 2.5 non dovrebbe superare nella media i 15 µg/m³. Il 21 marzo si sono elevati anche i livelli di pm 10 (tra 50 e 100 µg/m³ nell’area metropolitana, mentre secondo l’Oms la media giornaliera non dovrebbe superare i 45 µg/m³). IQAir riportava la città di Milano tra le prime 10 più inquinate al mondo, classificata aggiornata alle 15 con la 26esima posizione. In mattinata il sito raccomandava di non svolgere attività fisica all’aperto, di indossare mascherine Ffp2 e di tenere le finestre chiuse.

Milano alla fine è risultata essere la terza città più inquinata del mondo. Peggio del capoluogo lombardo hanno fatto solo Teheran e Pechino. Le centraline IQAir non ingannano.