Milano e Varese in testa nei contagi

A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi registrati in LOMBARDIA, dove i decessi sono 81 nelle ultime 24 ore che portano il totale da inizio pandemia a 29.380. Salgono di 37 i ricoverati in terapia intensiva (totale regionale 765) e di 276 quelli ricoverati nei reparti Covid (totale 6.474). Sono alcuni dei dati riferiti dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica diffuso da Palazzo LOMBARDIA, nel quale si precisa che sui 49.068 tamponi eseguiti 29.633 sono molecolari e 19.435 antigenici (per un totale complessivo di 7.404.066).

Il tasso di positivita’ si attesta al 8,6%, in calo rispetto al 10,1% di ieri. Ieri i casi di Covid lombardi erano stati 2.185 e i morti 79. Continua intanto il trend positivo dei guariti/dimessi che oggi sono 1.541 in piu’ di ieri, per un totale complessivo di 548.302, di cui 5.185 dimessi e 543.117 guariti. La Provincia di Milano e’ la piu’ colpita, dove sono 968 i positivi odierni di cui 358 a Milano citta’. Nelle altre province lombarde i casi sono a Bergamo: 262; Brescia: 609; Como: 395; Cremona: 169; Lecco: 115; Lodi: 67; Mantova: 253; Monza e Brianza: 308; Pavia: 166; Sondrio: 148; Varese: 677.