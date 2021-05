E’ il 18 giugno 2020 e Napoli scende in strada a festeggiare la vittoria di Coppa Italia. Ma la storia si ripete. Domenica 2 maggio Milano in centro, tra via Dante e piazza Duomo, si riempie di tifosi. L’assembramento è assicurato. Locali chiusi e piazze piene di tifosi nerazzurri. Il calcio non ha confini.