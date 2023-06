Migranti, un patto senza l’amico Orban. Intanto Piantedosi, senza show, porta a casa quello che Matteo non aveva avuto

Andrà come andrà, non sapremo se funzionerà o meno m qualcosa almeno per iniziare c’è sul fronte migranti in Europa. Non è risolutivo ma senza show, poster, twitter e processi, il ministro dell’Interno a differenza del suo predecessore prova a portare a casa un patto, convincendo un pochino gli stati più freddi del Nord Europa. Mentre l’Ungheria respinge e altri non votano. Ma non erano gli amici di cordata di Mtteo? Che strano.

“È stato un negoziato complesso la cui complessità era data proprio dalla materia e dal valore di quello di cui si parlava. Questo è un luogo di mediazione tra tanti soggetti e quindi bisognava trovare un punto di equilibrio tra le varie posizioni. Il negoziato finale è stato su alcuni punti che ritenevamo fondamentali come quello della definizione dei Paesi terzi con cui poter concludere gli accordi ed è corrispondente alla passata la nostra linea sulla quale abbiamo fatto convergere tutti i Paesi che avevano fatto blocco su questo”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ all’indomani del Consiglio Interni Ue che ha raggiunto un accordo sui Migranti. “Sui temi della solidarietà obbligatoria abbiamo preferito non accettare compensazioni in denaro che finanziassero all’Italia perché l’Italia ritiene di avere una dignità di Paese fondatore dell’Unione e non abbiamo bisogno di compensazioni in denaro per diventare il centro di raccolta dell’Ue – ha spiegato – Abbiamo preferito puntare a un meccanismo che rimane di compensazione da parte dei Paesi che non accettano il ricollocamento dei Migranti ma che le relative risorse vadano a finanziare un fondo appositamente istituito e gestito dalla Commission Ue per realizzare progetti di quella cosiddetta dimensione esterna che per la prima volta viene concretizzata in atti dell’Ue e su cui ha sempre fatto pressione il governo Meloni da quando si è insediato in tutte le sedi possibili”.