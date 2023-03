Migranti – Quando la colpa, per Meloni, era di Renzi

Matteo Renzi contro Giorgia Meloni sulla strage di migranti nel mare crotonese. Il leader di Italia Viva cita un tweet di otto anni fa in cui Meloni chiedeva che Renzi venisse indagato per strage colposa dopo il naufragio nel Canale di Sicilia. “Oggi dopo la tragedia calabrese io non chiedo che lei sia indagata. Non facciamo sciacallaggio, noi. Vorrei solo che si facesse chiarezza sull’accaduto, si smettesse di attaccare i genitori delle povere vittime e si tornasse ad essere italiani, cioè umani”, dice Renzi. (Dire)