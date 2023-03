Migranti, passa la linea Meloni. All’attacco degli scafisti e linea dura con l’Europa

“L’Ue ha speso 6 miliardi di euro per gli accordi con la Turchia, penso che se investissimo 6 miliardi di euro in Tunisia, probabilmente non avremmo le migliaia di persone che vengono dalla Tunisia”. Lo ha detto il conferenza stampa a Cutro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Credo che l’Italia debba ancora porre la questione con continuità, perché siamo quelli che principalmente sono chiamati a risolvere questa questione e più di tutti gli altri devono porre la questione”.

“Esprimiamo il nostro pieno apprezzamento alle iniziative assunte dal Governo per la lotta ai trafficanti di esseri umani. L’inasprimento sostanziale delle condanne per chi si macchia di questo ignobile reato va nella giusta direzione”. Lo dichiara il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. “È più che condivisibile anche la scelta di riscrivere le norme sulla protezione speciale. Come avevamo segnalato anche ai governi precedenti, la formulazione varata dal governo Conte II ha infatti avuto l’effetto di aumentare esponenzialmente il traffico di esseri umani, consentendo alle organizzazioni criminali di aumentare il numero delle traversate verso l’Italia e il loro costo per i Migranti. Purtroppo i dati degli ultimi due anni ci danno drammaticamente ragione. Ora, finalmente, arriva quella netta inversione di tendenza da noi fortemente auspicata”, conclude.

“Il decreto predisposto dal governo di centrodestra va nella giusta direzione. Non potrà forse essere risolutivo, ma dimostra, ancora una volta, che un grande Paese democratico come il nostro deve ritrovare la capacità di organizzarsi per fermare la ormai continuativa tratta di esseri umani”. Così sui social il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Può farlo ritrovando l’autorevolezza internazionale necessaria per coinvolgere tutti i Paesi dell’Unione europea nella sacrosanta difesa dei confini meridionali del nostro continente e stipulando come Ue, con tutti i Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo, dei trattati che li impegnino ad una rigorosa sorveglianza delle loro coste per impedire le partenze dei Migranti”, aggiunge Berlusconi, ricordando che “questo è quello che il nostro governo attuò, tra l’altro con il mio personale impegno nei Paesi interessati, con il risultato di quasi azzerare gli arrivi di Migranti in Italia. Nel 2010 furono soltanto 4.400”.