Miglio tradito dalla Salvini Premier, esatto contrario del suo progetto

“La memoria e gli ideali del professore Gianfranco Miglio, scomparso 24 anni fa, vivono nella battaglia che Patto per il Nord sta portando avanti, dal basso e con tenacia, fra la gente dei nostri territori, per realizzare l’autonomia che la ‘Salvini Premier’ ha tradito spostando l’interesse elettorale al Sud e sposando il centralismo romano, che e’ l’antitesi del federalismo e del liberalismo di Miglio”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“La memoria e gli ideali del professore Gianfranco Miglio, scomparso 24 anni fa, vivono nella battaglia che Patto per il Nord sta portando avanti, dal basso e con tenacia, fra la gente dei nostri territori, per realizzare l’autonomia che la ‘Salvini Premier’ ha tradito spostando l’interesse elettorale al Sud e sposando il centralismo romano, che e’ l’antitesi del federalismo e del liberalismo di Miglio”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota. Aggiungendo anche che”“Nessun parlamentare del Sud, iscritto alla ‘Salvini Premier’, ha ricordato pubblicamente l’anniversario della scomparsa del nostro grande ideologo Gianfranco Miglio. Forse non sanno neppure chi sia stato. Al Sud non vogliono autonomia e federalismo, ma statalismo e assistenzialimo e per questo votano Salvini: per il Ponte di Messina, non per le Macroregioni. La ‘Salvini Premier’ ha fatto da tempo la sua scelta sovranista, centralista e statalista, ha tradito il Nord e non possiamo permettere che tenti di appropriarsi indebitamente di una eredità culturale, ideale e politica che non le appartiene: giù le mani da Miglio!”