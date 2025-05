Merz bocciato dalla sua stessa Cdu, al primo scrutinio non diventa cancelliere. Poi l’elezione…

Scampato pericolo per la cancellerie tedesca dopo che il leader della Cdu, Friedrich Merz non era stato eletto cancelliere federale nel primo scrutinio del Bundestag. Il leader dell’Unione (Cdu-Csu) aveva ottenuto 310 voti favorevoli, a fronte di 307 contrari, 3 astensioni e un voto nullo. La maggioranza assoluta necessaria per l’elezione era di 316 voti. La coalizione tra Unione e Spd dispone teoricamente di 328 seggi. Rispetto a questa base numerica, a Merz erano mancati 18 voti provenienti dai ranghi della propria maggioranza.

Nel pomeriggio di ieri, alla seconda votazione, scoglio superato.

Il leader dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU) ha infatti ottenuto 325 voti, superando la soglia dei 316 necessari per la maggioranza assoluta. Il voto, seguito in diretta streaming sul sito ufficiale del parlamento tedesco, ha visto 289 deputati esprimersi contro la sua candidatura, mentre una sola astensione è stata registrata. “Accetto i risultati del voto,” ha dichiarato Merz con tono sobrio, consapevole delle sfide che lo attendono. L’elezione chiude una fase d’incertezza che ha sollevato preoccupazioni sia politiche che economiche, evidenziate dalle reazioni negative dei mercati e dalle critiche provenienti da vari partiti d’opposizione. Con questa nomina, Merz assume ufficialmente la guida del governo tedesco e succede a Olaf Scholz, che ha svolto il ruolo di cancelliere ad interim negli ultimi giorni. .

Era la prima volta dal 1949 che un cancelliere non veniva eletto al primo scrutinio in Germania. A ricordarlo sono diversi siti dei media tedeschi, fra cui der Spiegel che pubblica tutte le votazioni dal primo mandato di Adenauer alla elezione di Olaf Scholz nel 2021. Nel 1949, si ricorda anche sulla Welt, Adenauer fu eletto soltanto grazie al proprio voto, che gli permise di raggiungere il quorum di 202 voti.