Mentre la Lega di Vannacci è al minimo storico, Salvini si ricorda di fare gli auguri a Kirk: “Sempre nei nostri cuori”

“Happy birthday, Charlie Kirk”, scrive in inglese su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ricordando il compleanno di Kirk ucciso lo scorso 10 settembre. “Sempre nei nostri cuori”, aggiunge.

E’ incredibile che, mentre il partito affonda sotto l’effetto del flop del generale (anche se c’è chi dice che senza il suo apporto la Lega sarebbe scesa al 2% contro il 4,5% delle ultime regionali toscane), il segretario della Salvini Premier si premuri di mandare in cielo gli auguri al leader Maga, assassinato brutalmente.

Forse, magari, prima si volgere gli occhi al cielo, si tengono in piedi per terra e si affronta, senza distrarre l’opinione pubblica, il malessere profondo che percorre il nord delle partite iva, del ceto medio…

Print Friendly, PDF & Email

Potrebbero interessarti

Articolo precedente

Salvini Premier sempre più marginale. Patto per il Nord: Momento di scelte coraggiose, o restare nel partito in declino o mettersi in gioco per il Nord

Articolo successivo

Patto per il Nord"Il Generale capro espiatorio della fallimentare linea politica. O si sceglie Patto per il Nord o la Lega di Salvini e Vannacci"