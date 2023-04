“Meno tasse per chi ha almeno due figli”, l’idea populista di Giorgetti che non aiuta la nostra gente

di Monica Rizzi – “Niente tasse per chi fa figli”. Sarebbe questa, secondo quanto riporta il Foglio, l'”idea clamorosa” del governo contenuta in un dossier del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. ” La proposta di Giorgetti– scrive il quotidiano – è questa: presentare entro l’anno un bonus famiglie modello ‘110%’ pensato per i genitori con figli. In sintesi: niente tasse per chi fa figli”. Il ministro è convinto, si legge ancora, che il governo “debba fare una proposta politica per il futuro che parta da quella che è la nostra crisi più profonda”. E la proposta “che a nome dell’esecutivo il ministro formalizzerà nei prossimi giorni – scrive ancora il quotidiano – è proprio questa: i nuclei familiari composti da almeno due figli non pagheranno le tasse. Tutte le tasse? Probabilmente no, ma il meccanismo è già chiaro e a suo modo è dirompente”.

Allo stato attuale chi fa più figli non abita al Nord. Né rientra per tipologia sociale e dinamiche del lavoro, in questa categoria che il governo vuole premiare. Anziché potenziare le politiche del welfare, realizzare asili per tutti, il governo cerca la strada più populista del “meno tasse per tutti”, che è un meno tasse ma per quelli che decidiamo noi.

Siamo punto e a capo. Chi già fa figli avrà vantaggi, chi se ne può permettere solo uno, non ne farà un secondo, chi non ne fa pagherà per tutti. Eh beh!

Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Grande Nord